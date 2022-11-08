



Генсек ООН: Мир находится на пути к "климатическому аду"

В настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своей вступительной речи на климатическом саммите COP27 в Египте, пишет Sky News.



"Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура растет. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане к "климатическому аду", и нога давит на педаль газа", - заявил Гутерреш.



Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и центральным вызовом нашего столетия.



"Деятельность человека является причиной проблемы климата. Человеческие действия должны быть и решением. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы , все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас - в этом десятилетии", - подчеркнул он.



Гутерреш добавил, что развитые страны должны взять на себя инициативу по этому вопросу. Он также призвал договориться о "соглашении климатической солидарности".