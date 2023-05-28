



Генеральный директор OpenAI посетит Израиль на следующей неделе

Как стало известно Globes, основатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посетит Израиль на следующей неделе в качестве гостя израильского центра разработки Microsoft.



Альтман встретится с сотрудниками кампуса Microsoft в Герцлии, а также с известными израильскими предпринимателями в сфере технологий в рамках мероприятий, которые компания проводит по всему миру.



Альтман, выходец из еврейской семьи в Сент-Луисе, штат Миссури, был президентом акселератора стартапов Y Combinator до того, как основал OpenAI и привлек крупные инвестиции от Microsoft.



В прошлом году OpenAI запустила чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом.



С момента запуска ChatGPT OpenAI и Microsoft сблизились, и OpenAI предоставил Microsoft возможности искусственного интеллекта для большинства своих продуктов, включая поисковую систему Bing, облачную платформу Azure и программное обеспечение Office.