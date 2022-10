General Dynamics представила "беспилотный" танк

Американская компания General Dynamics Land Systems показала прототип "беспилотного" танка Abrams X.



Новейшая боевая машина имеет встроенный искусственный интеллект, благодаря которому танком можно будет управлять в беспилотном режиме.



Также известно, что боевой машине теперь не требуется заряжающий, поскольку она оснащена функцией автоматической зарядки пушки.



Танк будет представлен на выставке Ассоциации армии Соединенных Штатов (Association of the United States Army - AUSA-2022).



After several hours of work and M88A2 support from the Fort Benning Logistics Readiness Center, both the Tiger II and the Abrams Block III Tank Test Bed (TTB) are inside the Armor & Cavalry Collection Training Support Facility. pic.twitter.com/SL1tVeGpeF