



Фотографии на Galaxy S23 Ultra станут еще лучше с ISOCELL HP2

Для того чтобы предоставить пользователям профессиональные возможности в фотографии, Samsung постоянно обновляет камеры и сенсорную технологию в смартфонах. Новая камера Galaxy S23 Ultra оснащена выдающейся технологией. Компания Samsung объединила самый большой сенсор Galaxy, светопоглощающие пиксели и разнообразные передовые технологии в одной камере профессионального уровня с датчиком изображения ISOCELL HP2 с разрешением 200 МП.



Датчик изображения ISOCELL HP2 помогает пользователям запечатлеть невероятные детали для потрясающих фотографий даже в сложных условиях. Это самый большой сенсор из когда-либо существовавших на устройствах Galaxy, а его 200 миллионов пикселей улучшают четкость изображения и передачу цветов в каждом пикселе. В дополнение к большему количеству мегапикселей улучшенная структура пикселей, технология объединения пикселей, быстрая автофокусировка и возможности HDR позволяют любому пользователю делать наиболее красивые и детальные снимки в различных ситуациях и при любом освещении.







Количество пикселей в датчике определяет, насколько детализированы изображения. По мере роста цифровых фотографий больше информации делает возможным появление большего количества деталей.







200-мегапиксельное изображение в 16 раз больше и содержит в 16 раз больше информации, чем 12,5-мегапиксельное изображение. Это означает, что даже после обрезки, изображение сохраняет высокий уровень детализации. Обычно при обрезке фотографии при увеличении изображения, фотография выглядит размытой из-за недостатка пикселей. Но это не проблема для Galaxy S23 Ultra. Например, даже если 200-мегапиксельное изображение будет обрезано пополам по вертикали и горизонтали, получившееся изображение 50 Мп сохранит невероятно четкие детали. Кроме того, ISOCELL HP2 использует передовой алгоритм глубокого обучения для создания 200-мегапиксельных изображений с более точными цветами и деталями.

Для улучшения производительности каждого отдельного пикселя ISOCELL HP2, компания Samsung улучшила структуру пикселей для поглощения большего количества света, чем когда-либо ранее. ISOCELL HP2 имеет переработанную структуру пикселей Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), которая улучшает внешний вид цветов и деталей в каждом пикселе, даже в условиях яркого света.



Снимайте с разрешением, которое вам нужно



Вы думаете, что все изображения должны быть с разрешением в 200 мегапикселей? С универсальной технологией ISOCELL вам не нужно беспокоиться. ISOCELL HP2, специально разработанный с использованием технологии Tetra2pixel, гарантирует оптимальное качество, предоставляя пользователям различные варианты разрешений. Он объединяет до 16 отдельных пикселей в один, который затем функционирует как один большой пиксель.



Таким образом, сенсор ISOCELL HP2 предоставляет варианты выходного разрешения 200 МП, 50 МП и 12 МП, позволяющие пользователю изменять разрешение в зависимости от своих потребностей. В режиме по умолчанию ISOCELL HP2 производит изображение с разрешением 12 МП, объединяя 16 пикселей в один большой пиксель. Когда вам нужна фотография с ультравысоким качеством, вы можете выбрать режим 200 МП, и ISOCELL HP2 предоставит вам максимально детализированное изображение.







Ночная съемка



Galaxy S23 Ultra оснащен технологией обработки изображений с помощью искусственного интеллекта, которая корректирует сохраненные на матрице изображения для улучшения их качества. Кроме того, технология Tetra2pixel в ISOCELL HP2 является важным компонентом улучшенной возможности съемки в темноте. В условиях недостаточного освещения ISOCELL HP2 объединяет соседние пиксели в один, позволяя ему работать как один большой пиксель размером 2,4 мкм с 12 МП для поглощения большего количества света в одном пикселе. Эта технология повышает чувствительность к свету пикселей и позволяет Galaxy S23 Ultra делать более четкие фотографии при низком освещении с меньшим количеством шума.







Более четкие снимки благодаря улучшенной автофокусировке



Для четкой съемки быстро движущихся объектов Galaxy S23 Ultra оснащен технологией Super QPD для быстрой автофокусировки в ISOCELL HP2. С помощью Super QPD каждый пиксель используется для фазовой детекции, в отличие от всего 3% пикселей у предшественника с разрешением 108 МП. В результате 200 миллионов пикселей используются для фокусировки, что повышает автофокус до нового уровня. Каждая микролинза покрывает четыре смежных пикселя автофокусировки, что

позволяет датчику обнаруживать движение как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.



Видео



ISOCELL HP2 помогает Galaxy S23 Ultra снимать детализированные видео 4K и 8K. Используя ISOCELL HP2 в режиме 50 Мп, который объединяет четыре пикселя в один большой пиксель с технологией Tetra2pixel, Galaxy S23 Ultra может снимать видео 8K с яркими, четкими цветами и более широким углом, чем у его предшественника.

