



Финские ученые научились передавать 80% электричества без проводов

В Финляндии исследователи из университета Аалто научились передавать электричество на расстояние 18 см без применения проводов. Они использовали две катушки диаметром 7,2 см и исследовали способность передавать электричество с невероятной эффективностью – 80%. Об этом сообщает официальный сайт университета.



Как объяснили ученые, главной проблемой беспроводных зарядок является то, что эффективность подзарядки падает очень быстро с увеличением расстояния между устройствами – передающей площадкой и самим устройством. Кроме того, передаче энергии мешает излучение от передающей и приемной катушек.



Команда Аалто разработала новую динамическую теорию беспроводной зарядки, позволяющую улучшить эффективность передачи энергии на больших расстояниях.



В ходе исследования ученые использовали две рамочные антенны. Они смогли устранить сопротивление излучению в петлях и улучшить процесс передачи энергии, изменяя токи в антеннах. Даже на расстоянии 18 см эффективность передачи энергии составила более 80%.