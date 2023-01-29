



Ferrari планирует имитировать шум двигателя для своих электрических суперкаров

Электрические суперкары компании Ferrari NV будут отличаться характерным шумом двигателя, создаваемым с помощью новой системы усиления звука электромотора, согласно патенту, поданному культовым итальянским производителем.



Патент охватывает "воспроизводящее устройство для реализации звука, который может быть связан с электрическим двигателем".



Это позволит автопроизводителю усиливать звук от одного или нескольких бортовых электромоторов перед тем, как перенаправить рев через заднюю часть автомобиля. Ferrari собирается начать производство своего первого в истории электрического суперкара в 2025 году.



Гендиректор Бенедетто Винья сказал инвесторам в июне, что звук является одной из "основных характеристик Ferrari".



У каждого двигателя есть свой "фирменный" звук, сказал Винья, добавив, что он ожидает, что у электромобилей Ferrari тоже будет свой фирменный рев двигателя.



Исследования Ferrari в области электрификации поддерживают мнение о том, что автопроизводитель должен быть в состоянии предложить "убедительный и инновационный электромобильный продукт, когда он появится на рынке в 2025 году".



Успешная технология воспроизведения звука может в некоторой степени компенсировать потерю звука двигателя.