



Facebook предупредил об утечке данных пользователей

Сотни вредоносных приложений крадет пароли и персональные данные пользователей социальной сети Facebook.

Выявлено более 400 таких программ, замаскированных под фоторедакторы, VPN, игры и другие служебные приложения.

"Наши исследователи обнаружили в этом году более 400 вредоносных приложений для Android и iOS, которые были разработаны для кражи данных для входа в Facebook и компрометации учетных записей людей. Эти приложения были в Google Play Store и Apple App Store замаскированы под фоторедакторы, игры, VPN-сервисы, бизнес-приложения и другие утилиты, чтобы заставить людей их загрузить", — сообщает Threat Disruption.