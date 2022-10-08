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Facebook предупредил об утечке данных пользователей
08.10.2022 18:39 Алина Груднева

Facebook предупредил об утечке данных пользователей

Сотни вредоносных приложений крадет пароли и персональные данные пользователей социальной сети Facebook.

 
Выявлено более 400 таких программ, замаскированных под фоторедакторы, VPN, игры и другие служебные приложения. 
 
"Наши исследователи обнаружили в этом году более 400 вредоносных приложений для Android и iOS, которые были разработаны для кражи данных для входа в Facebook и компрометации учетных записей людей. Эти приложения были в Google Play Store и Apple App Store замаскированы под фоторедакторы, игры, VPN-сервисы, бизнес-приложения и другие утилиты, чтобы заставить людей их загрузить", — сообщает Threat Disruption.

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