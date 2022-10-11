Exosapein Technologies представила экзоскелет, увеличивающий силу в 50 раз

Компания Exosapein Technologies представила экзоскелет.

Он выглядит как механический краб.

Экзоскелет увеличивает силу одного человека в 50 раз.

Он весит четыре тонны и имеет мощность 200 лошадиных сил.

Компанія Exosapein Technologies представила екзоскелет у вигляді механічного краба,який збільшує силу однієї людини у 50 разів.

Важить він 4 тонни і має потужність 200 кінських сил.Поки в одному кінці світу збирають тувінські обереги з гівна та палиць і замість автоматів видають pic.twitter.com/xVHCjrqFSH