Exosapein Technologies представила экзоскелет, увеличивающий силу в 50 раз
Компания Exosapein Technologies представила экзоскелет.
Он выглядит как механический краб.
Экзоскелет увеличивает силу одного человека в 50 раз.
Он весит четыре тонны и имеет мощность 200 лошадиных сил.
Компанія Exosapein Technologies представила екзоскелет у вигляді механічного краба,який збільшує силу однієї людини у 50 разів.— Lidiya1407 (@lidiya1407) October 9, 2022
Важить він 4 тонни і має потужність 200 кінських сил.Поки в одному кінці світу збирають тувінські обереги з гівна та палиць і замість автоматів видають pic.twitter.com/xVHCjrqFSH