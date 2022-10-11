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Exosapein Technologies представила экзоскелет, увеличивающий силу в 50 раз
11.10.2022 10:30 Алина Груднева

Exosapein Technologies представила экзоскелет, увеличивающий силу в 50 раз

Компания Exosapein Technologies представила экзоскелет.

 
Он выглядит как механический краб.
 
Экзоскелет увеличивает силу одного человека в 50 раз. 
 
Он весит четыре тонны и имеет мощность 200 лошадиных сил. 
 

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