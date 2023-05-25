



Европейцы использовали огонь на 50 000 лет раньше, чем мы думали — исследование

Исследование показало, что древние люди в Европе использовали огонь по крайней мере 250 000 лет назад — на 50 000 лет раньше, чем считалось ранее .

Результаты этого исследования были опубликованы в рецензируемом академическом журнале Science Reports .



Открытия, обнаруженные в ходе этого исследования, могут переписать наше понимание истории эволюции человека в том виде, в каком мы ее знаем.



Использование огня является одним из самых важных достижений в истории человечества и, по сути, считается огромным поворотным моментом, позволившим человечеству добиться глобального господства в природе.



Homo sapiens с самого начала приобрели в ходе эволюции несколько ключевых черт, которые выделяют их в своей экосистеме. Это включало их высокий интеллект и противопоставленные большие пальцы; способность бегать на большие расстояния без остановки; и способность очень далеко и быстро бросать предметы, превращая камень в смертоносное оружие.



Но именно благодаря огню человечество стало способным распространяться. Это позволило древним людям перебраться из Африки в более холодный климат, где огонь помогал им согреться. Использование огня также было защитным инструментом, помогающим отпугивать потенциальных хищников. Это также позволило людям готовить пищу, увеличивая количество калорий и помогая убивать болезнетворные микроорганизмы, которые могут быть в сыром мясе.



Самые ранние известные доказательства использования управляемого огня были найдены в Африке: их возраст - более миллиона лет назад. За пределами африканского континента самое раннее известное использование управляемого огня было обнаружено в израильском городище Гешер Бенот Яаков, которое датируется 790 000 лет назад.



Но для Европы предыдущие данные свидетельствуют о том, что огонь был впервые использован 200 000 лет назад. Однако, возможно, это не так.



Ученые исследовали участок Вальдокаррос II в Испании, где, как известно, находится ряд древних археологических реликвий, датируемых сотнями тысяч лет.



Здесь исследователи смогли найти доказательства того, что вещи сжигались не только преднамеренно, но и организованно.



Что это значит?



Согласно исследованию, остатки огня были расположены так, как будто они что-то окружали. Это может означать, что его использовали как способ держать животных в страхе или готовить еду.



Что выделяет это исследование, так это методология. Обычно исследователи анализируют раннее использование огня, пытаясь изучить остатки в древних очагах. Эти археологические находки могут содержать древесный уголь или следы горения и являются прямым свидетельством того, что огонь контролировался человеком .



Это исследование, однако, выбрало другой путь: геохимию, что означает изучение Земли путем анализа химических веществ, из которых состоят ее горные породы и минералы.



Этот метод позволяет изучать место с помощью химического анализа, а не просто изучать сами остатки.



Это дает некоторые преимущества. В частности, некоторые из этих свидетельств могли существовать дольше, переживая течение времени, а не разрушаясь.



Однако необходимы дальнейшие исследования. Анализируя некоторые из инструментов, найденных рядом с этими древними очагами, ученые, надеюсь, смогут сказать, как они использовались по отношению к огню. Это тоже может дать понимание далекого прошлого.