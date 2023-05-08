



Эволюция морского вооружения: Rafael представила две инновации в Сингапуре

Компания Rafael воспользовалась выставкой IMDEX 2023 в Сингапуре, чтобы продемонстрировать два новых продукта в сфере морских вооружений, один из которых готов для международного рынка, а другой все еще находится в разработке.



Первым является система ПВО C-Dome Mission Module. Она основана на стандартном C-Dome, который сейчас используется ВМС Израиля и основана на Iron Dome, но представляет собой модуль, который можно добавлять или снимать с военно-морских кораблей.



Это готовое к работе решение представлено в виде двух модулей размером с 20-футовый контейнер. Одним из них является C2 и модуль обнаружения, который может поставляться со встроенным 3D-радаром, если судно не имеет собственного радара ПВО.



Другой — пусковой модуль, состоящий из двух вертикальных пусковых установок по десять перехватчиков в каждой. Этот модуль имеет длину 6,1 м, ширину 2,44 м, высоту 4,4 м и весит 12 тонн. На одно судно можно установить несколько пусковых модулей, что увеличивает количество доступных ракет.



Ключевой характеристикой модуля C-Dome является то, что он может размещаться на кораблях только при необходимости, а также дает легковооруженным кораблям значительно улучшенные возможности противовоздушной обороны. Он может использоваться на патрульных судах, судах противоминной обороны, вспомогательных кораблях и морских патрульных судах (OPV). Его можно было бы даже временно установить на нефтяных вышках.



В комплекте с израильским радаром система может интегрироваться с существующими на корабле датчиками и системой боевого управления. Управление системой осуществляется локально или удаленно с помощью от одного до трех операторов.



Модуль C-Dome обеспечивает полусферическую защиту от единичных и массовых атак, и может даже защищать наземные зоны.



Вторым новым продуктом, представленным Rafael на IMDEX 2023, стал Naval Iron Beam, который, конечно же, основан на наземном лазерном оружии Iron Beam компании. Naval Iron Beam, вероятно, выйдет на рынок через 2-3 года.



Стандартный "Железный луч" уже работает, но морская версия требует большей защиты от морской качки, и, очевидно, стабилизация является ключевым требованием, если мощный лазер должен точно поражать цели.



Очевидным преимуществом высокоэнергетических лазеров в качестве оборонительного оружия является то, что стоимость выстрела незначительна, а их количество не ограничено. Таким образом, они являются хорошим дополнением к традиционным многослойным "зонтам" ПВО.



Мощность лазера составит не менее 100 кВт, чтобы быстро уничтожать цели. Представитель Rafael сказал, что электроснабжение на кораблях не должно быть проблемой, так как большинство кораблей имеют избыточную мощность генераторов. В будущем корабли можно будет вооружить несколькими такими установками для достижения 360-градусного охвата.



Naval Iron Beam будет состоять из теплового датчика слежения за курсом, датчика точного слежения, блока лазерной подсветки, камеры дневного прицела и приемника лазерного дальномера.



Naval Iron Beam может использоваться против целого ряда угроз, включая БПЛА, самолеты и противокорабельные ракеты на расстоянии в несколько километров. Установка подойдет для широкого круга классов судов, включая небольшие катера.

