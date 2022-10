Этот свитер-невидимка поможет "спрятать" лицо от ИИ

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке разработали свитер, который поможет человеку спрятаться от систем обнаружения искусственного интеллекта.

По данным Hackster, команда создала "состязательный шаблон", который помогает обмануть нейросеть, чтобы та выдала некорректный результат.

"Детекторы работают, рассматривая тысячи предыдущих изображений с разными местоположениями, размерами и соотношениями сторон объекта. Чтобы обмануть детектор объектов, состязательный шаблон должен изменить и все предыдущие изображения, что намного сложнее, чем обмануть единственный вывод классификатора", — сообщили исследователи.

Ученые воспользовались "свитером-невидимкой", который значительно эффективнее ухудшает работу детекторов.

"Этот стильный свитер — отличный способ согреться этой зимой. Он оснащен непромокаемой подкладкой из микрофлиса, имеет современный крой и противоборствующие ИИ узоры, которые помогут скрыться от детекторов объектов", - пояснили ученые.

This sweater developed by the University of Maryland is an invisibility cloak against AI.



It uses "adversarial patterns" to stop AI from recognizing the person wearing it. pic.twitter.com/aJ8LlHixvX