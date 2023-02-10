



Эстония выбрала технологию малого модульного реактора от GE Hitachi

Эстония выбрала технологию малого модульного реактора от GE Hitachi для первого ММР в стране



Председатель правления Fermi Energia Шандор Лииве на мероприятии в Таллине объявил, что компания выбрала технологию BWRX-300 от GEH из других технологий. Эстонская компания также имела предложения от Rolls-Royce и NuScale.



BWRX-300 – это небольшой модульный водяной реактор мощностью 300 МВт американской компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) с естественной циркуляцией теплоносителя и пассивными системами охлаждения.