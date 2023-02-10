Новости » Наука и Технологии
Эстония выбрала технологию малого модульного реактора от GE Hitachi
10.02.2023 22:08 Юлия Фрилис

Эстония выбрала технологию малого модульного реактора от GE Hitachi

Эстония выбрала технологию малого модульного реактора от GE Hitachi для первого ММР в стране

Председатель правления Fermi Energia Шандор Лииве на мероприятии в Таллине объявил, что компания выбрала технологию BWRX-300 от GEH из других технологий. Эстонская компания также имела предложения от Rolls-Royce и NuScale.

BWRX-300 – это небольшой модульный водяной реактор мощностью 300 МВт американской компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) с естественной циркуляцией теплоносителя и пассивными системами охлаждения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы