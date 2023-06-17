



Есть надежда: Как Израиль может помочь решить кризис опустынивания

Более 2 миллиардов человек в мире живут в пустынях и засушливых районах, что составляет почти 40% земли. Расширение пустыни – опустынивание – может иметь серьезные и негативные последствия для жизни этих людей, включая продовольственную безопасность, здоровье, биоразнообразие и многое другое.



В субботу мир отмечает “Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой”. Израиль находится в авангарде этой борьбы. В пустыне Негев израильские инновации предлагают миру способы выращивания устойчивых культур, водные технологии, чистую энергию и другие инструменты.



“Есть надежда”, – считает Николь Ход-Строг, генеральный директор фонда Merage в Израиле. “Негев питает эту надежду и должен быть источником национальной гордости”.



Николь Ход-Строг также является сооснователем сообщества DeserTech, созданного три года назад и получающего ежегодно 3 миллиона долларов инвестиций от Merage Foundation и Министерства охраны окружающей среды. Идея состоит в том, чтобы поощрять предпринимательство и инновации в решении наиболее серьезных проблем пустыни – экстремальных температур, нехватки воды и деградации почвы в отдаленных районах.



Несколько месяцев назад сообщество запустило сайт DeserTech Marketplace, на котором представлены более 80 связанных стартапов, в основном в области сельского хозяйства, водоснабжения, инфраструктуры и энергетики. Большинство компаний находится в Негеве, но не все.



В прошлом году DeserTech Community и Start-Up Nation Central выпустили карту компаний страны, занимающихся DeserTech, в том числе 66 компаний, занимающихся проблемами опустынивания в рамках своей основной деятельности. Кроме того, еще 237 предложили соответствующие решения. Отчет показал, что финансирование этих компаний росло: согласно отчету, с 2017 по 2021 год финансирование увеличилось на 437%. Примерно 17% стартапов DeserTech были из Негева, в то время как в целом только 2-3% израильских стартапов из этого региона.



Ранее в этом году страны “Великой зеленой стены” ООН приняли участие в совместной программе сообщества DeserTech и Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) по поиску инновационных решений для решения наиболее важных проблем, связанных с пустыней. В марте Израиль принял в рамках программы делегацию африканских экспертов в области сельского хозяйства, некоторые из которых не имеют дипломатических отношений с Израилем.



В программе участвуют страны, расположенные на южной окраине пустыни Сахара: Буркина-Фасо, Чад, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан. Они работают вместе, чтобы восстановить 100 миллионов гектаров деградирующих земель к 2030 году, что позволит одновременно и естественным образом уловить 250 миллионов тонн углерода и создать 10 миллионов зеленых рабочих мест.



“У Израиля нет будущего, если он не будет развивать периферию”, – говорит Ход-Строг. “Но цель состоит в том, чтобы создать нечто иное, чем еще один Тель-Авив”.



“Научно-исследовательские институты в Негеве, включая восемь сельскохозяйственных институтов, BGU и его Институты исследования пустыни Джейкоба Блауштайна, десятки виноделен, которые доказали, что можно выращивать виноградники посреди пустыни, и эксперты в области солнечной энергетики. энергии и пустынного земледелия, у нас есть доказательства того, что мы можем создать процветающую экосистему вокруг пустыни”, – уверена она.