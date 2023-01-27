



ЕС открывает новый энергетический хаб в Польше

ЕС открывает новый энергетический хаб в Польше, который станет логистическим центром доставки экстренной энергетической помощи Украине, сообщает представительство ЕС в Украине.



Этот европейский хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять свои пожертвования, а Европейский Союз предоставит полное финансирование транспортных услуг для доставки помощи из хаба в Украину.



Также ЕС выделил Польше 114 миллионов евро на покупку генераторов для обеспечения энергетического резерва на другое энергооборудование.