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ЕС открывает новый энергетический хаб в Польше
27.01.2023 18:15 Юлия Фрилис

ЕС открывает новый энергетический хаб в Польше

ЕС открывает новый энергетический хаб в Польше, который станет логистическим центром доставки экстренной энергетической помощи Украине, сообщает представительство ЕС в Украине.

Этот европейский хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять свои пожертвования, а Европейский Союз предоставит полное финансирование транспортных услуг для доставки помощи из хаба в Украину.

Также ЕС выделил Польше 114 миллионов евро на покупку генераторов для обеспечения энергетического резерва на другое энергооборудование.

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