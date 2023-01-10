



Elbit Systems заключила контракт на $ 107 млн с Минобороны Израиля

Elbit Systems объявила о заключении контракта на сумму около 107 миллионов долларов на поставку, эксплуатацию и техническое обслуживание новых центров моделирования и обучения основных боевых танков (ОБТ) бронетанкового корпуса ЦАХАЛ. В новых центрах будут обучать командиров и бойцов бронетанковых войск, а также поддерживать боеготовность как регулярных, так и резервных частей. Центры будут доставлены в течение трех лет, и контракт включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание в течение дополнительного пятнадцатилетнего периода.



Будущие центры моделирования и обучения будут работать на серверах ЦАХАЛа с использованием облачной инфраструктуры программного обеспечения для моделирования OneSim TM от Elbit Systems, не зависящей от платформы. Новые учебные системы ОБТ ЦАХАЛа будут включать высокоточные турели для обучения на платформе и реалистичные тренажеры-симуляторы. Учебные системы объединяют оперативные подсистемы танка и имитируют возможности основного и вспомогательного вооружения, все они связаны с инновационной общей средой синтетического моделирования, цель которой - предоставить командирам и экипажам танков возможность испытать ряд реальных боевых задач. Системы будут поддерживать индивидуальное и коллективное обучение вплоть до уровня компании.



Новые учебные центры будут включать в себя специальные станции, предназначенные для обучения экипажей вместе с подразделениями оперативной разведки, боевого обеспечения и тыла, что позволит проводить обучение нескольких подразделений в различных боевых сценариях. Интегрированные расширенные возможности записи и подведения итогов позволят повторять события, регистрировать и анализировать данные, а также отслеживать эффективность стажеров.



На сегодняшний день технологические решения Elbit Systems для обучения и моделирования были выбраны рядом клиентов, среди которых США, Израиль, Великобритания, Греция, Нидерланды, Польша и другие.

