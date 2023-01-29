



Elbit Systems представила новый миномет

Израильская компания Elbit Systems представила 120-мм башенный миномет Crossbow на конференции Defense iQ International Armored Vehicles, которая прошла в Лондоне.



Об этом сообщает Israel Defence.



В Elbit рассказали, что это оружие может быть установлено в боевой модуль с минимальным выступом, им может легко управлять один член экипажа, а предохранитель полностью автоматический.



Миномет может вести огонь всеми минометными снарядами компании, в том числе снарядами с увеличенной дальностью и точным наведением. Он имеет дальность стрельбы 10 км и скорострельность более 12 выстр/мин, достигая 16 выстрелов за первую минуту.



Планируется, что миномет поступит на вооружение ЦАХАЛа, финансировавшего разработку, в 2024 году.