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Elbit Systems представила новый миномет
29.01.2023 09:25 Ольга Белозерова

Elbit Systems представила новый миномет

Израильская компания Elbit Systems представила 120-мм башенный миномет Crossbow на конференции Defense iQ International Armored Vehicles, которая прошла в Лондоне.

Об этом сообщает Israel Defence.

В Elbit рассказали, что это оружие может быть установлено в боевой модуль с минимальным выступом, им может легко управлять один член экипажа, а предохранитель полностью автоматический.

Миномет может вести огонь всеми минометными снарядами компании, в том числе снарядами с увеличенной дальностью и точным наведением. Он имеет дальность стрельбы 10 км и скорострельность более 12 выстр/мин, достигая 16 выстрелов за первую минуту.

Планируется, что миномет поступит на вооружение ЦАХАЛа, финансировавшего разработку, в 2024 году.

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