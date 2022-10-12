



Elbit поставит системы ночного видения армии США на сумму $ 107 млн

Компания Elbit Systems получила заказ на сумму около 107 млн ​​долларов на поставку передовых бинокулярных систем ночного видения, запасных частей, логистической поддержки и испытательного оборудования для армии США. Заказ будет выполнен и доставлен в Роаноке, штат Вирджиния, в течение двух лет.



Этот заказ является частью контракта типа Other Transaction Authority с потенциальной стоимостью в 442 миллиона долларов, которую Elbit Systems America получила в 2020 году.



Усовершенствованная бинокулярная система ночного видения имеет мощные возможности ночного видения, позволяя солдатам оптимально ориентироваться и действовать на сложном современном поле боя. Эти системы оснащены высокопроизводительными усилителями звездного света с белым люминофором для повышения контрастности сцены, что обеспечивает солдатам лучшую ситуационную осведомленность в темноте, а также в условиях тумана, пыли или дыма.



Усовершенствованная бинокулярная система ночного видения включает в себя беспроводное соединение с тепловизионными прицелами на солдатских винтовках, а также слой дополненной реальности (AR), который обеспечивает быстрое обнаружение цели и улучшенное ориентирование в различных условиях на поле боя.



Системы ночного видения Elbit Systems в настоящее время демонстрируются на выставке Avasa и вызывают большой интерес у передовых армий мира, которые ищут решения для ведения боевых действий в ночное время.



Бецалель Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit Systems, сказал: "Этот заказ свидетельствует о качестве технологий Elbit Systems America и их уникальном вкладе, а также иллюстрирует значительный потенциал нашей деятельности в области ночного видения".

