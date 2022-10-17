



Эксперт: РФ увеличила точность иранских Shahed-136

Россия увеличила точность иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, установив на них ГЛОНАСС (Глобальную Навигационную Спутниковую Систему).

Об этом рассказал эксперт Александр Коваленко.

"Как известно, эти дроны имеют инерционную систему наводки. Однако в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно увеличивается", - отметил эксперт.

По его словам, если раньше эффективная дальность применения была примерно 170-200 км, то теперь она увеличена за счет дополнительной корректировки.

Основу ГЛОНАСС составляют 24 спутника, которые вращаются над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях.