Эксперт: РФ увеличила точность иранских Shahed-136
Россия увеличила точность иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, установив на них ГЛОНАСС (Глобальную Навигационную Спутниковую Систему).
Об этом рассказал эксперт Александр Коваленко.
"Как известно, эти дроны имеют инерционную систему наводки. Однако в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно увеличивается", - отметил эксперт.
По его словам, если раньше эффективная дальность применения была примерно 170-200 км, то теперь она увеличена за счет дополнительной корректировки.
Основу ГЛОНАСС составляют 24 спутника, которые вращаются над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях.