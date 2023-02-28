



Экономит больше тот, чьи цели сбережений совпадают с личными качествами – анализ

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале American Psychologist, когда цели людей по сбережениям совпадают с их основными личностными качествами, они экономят больше денег. Хотя люди сообщают о стремлении откладывать больше денег, сбережения представляют собой проблему – отчасти потому, что они требуют от людей преодоления психологического барьера, заключающегося в том, чтобы приносить жертвы в настоящем ради собственной выгоды в будущем.



Чтобы лучше понять финансовое поведение людей и то, что побуждает их делать сбережения, исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Колорадо в Боулдере проанализировали разные цели сбережений, связанные с разными личностными особенностями, которые влияли на поведение людей.



Во-первых, команда проанализировала данные 2447 участников из Великобритании, ответивших на вопросы о своих личностных качествах "“большой пятерки” – приятность, добросовестность, невротизм, открытость и экстраверсия”, и о целях своих сбережений. Цели сбережений были закодированы в категории, соответствующие личностным качествам. Цели включали сбережения на:

крупную покупку,

отдых/отпуск,

“черный день”

пенсию.

Одна – получила письма, призывающие их копить на достижение цели, которая хорошо соответствовала их самой заметной черте характера.

Другая – получила электронные письма с не соответствующей целью,

Третья – получила сообщения о случайно выбранных целях,

Четвертая – получила электронные письма с общим призывом копить, но без конкретной цели, а

Пятая – не получила никаких электронных писем.

Исследователи обнаружили, что в среднем люди, чьи цели по сбережениям, о которых они заявляли, хорошо соответствовали их личностным качествам, имели большие запасы. Соответствие личных целей объясняло около 5% дисперсии суммы сбережений для всех уровней дохода.Затем, чтобы понять, как конкретное вмешательство влияет на поведение людей, исследователи изучили, как персонализированные электронные письма, связанные со сбережениями, повлияли на более чем 6000 участников, которые вначале имели сбережения менее 100 долларов.Каждый участник прошел личностную оценку по 30 пунктам, а затем исследователи разделили их на пять групп:В результате было обнаружено, что участники, получившие условие соответствия личности, имели самый высокий показатель успеха: 11,4% достигли цели по сравнению с 7,42% в группе стандартных сообщений, 7,46% в группе случайных сообщений и 7,85% в условиях несоответствия личности. Только 3,4% из тех, кто находился в контрольной группе без электронной почты, достигли цели экономии.“Было замечательно видеть, что этот подход работает”, – сказал автор исследования Роберт Фаррохния. “С самого начала для нас было важно применить результаты в реальном мире и придумать что-то, что компании могли бы использовать и реализовать. Мы хотели понять, как можно мотивировать людей экономить больше”.