Новости » Наука и Технологии
Египет: Раскопки в Абидосе обнаружили 2000 мумифицированных бараньих голов
26.03.2023 18:05 Евгения Маркова

Египет: Раскопки в Абидосе обнаружили 2000 мумифицированных бараньих голов

В храме Рамсеса II в древнем городе Абидос на юге Египта были обнаружены по меньшей мере 2000 мумифицированных бараньих голов, относящихся к периоду Птолемеев, а также роскошное сооружение времен Старого Царства, сообщили в субботу представители отдела древностей Египта, пишет Reuters.

Мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты были найдены в храме вместе с бараньими головами, которые, как считается, являются жертвоприношениями по обету, что свидетельствует о продолжающемся почитании Рамзеса II на этом месте примерно через 1000 лет после его смерти.

Период Птолемеев длился около трех столетий до римского завоевания в 30 г. до н.э.

Абидос, расположенный примерно в 435 км к югу от Каира, является одним из крупнейших, хотя и менее посещаемых археологических памятников Египта.
Это был некрополь для ранней древнеегипетской королевской семьи и центр паломничества для поклонения богу Осирису.

Раскопки проводились миссией Института изучения древнего мира Нью-Йоркского университета.

Наряду с мумифицированными останками животных команда обнаружила большое дворцовое сооружение со стенами толщиной около пяти метров времен шестой династии Старого Королевства, а также несколько статуй, папирусы, останки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы