



Египет: Раскопки в Абидосе обнаружили 2000 мумифицированных бараньих голов

В храме Рамсеса II в древнем городе Абидос на юге Египта были обнаружены по меньшей мере 2000 мумифицированных бараньих голов, относящихся к периоду Птолемеев, а также роскошное сооружение времен Старого Царства, сообщили в субботу представители отдела древностей Египта, пишет Reuters.



Мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты были найдены в храме вместе с бараньими головами, которые, как считается, являются жертвоприношениями по обету, что свидетельствует о продолжающемся почитании Рамзеса II на этом месте примерно через 1000 лет после его смерти.



Период Птолемеев длился около трех столетий до римского завоевания в 30 г. до н.э.



Абидос, расположенный примерно в 435 км к югу от Каира, является одним из крупнейших, хотя и менее посещаемых археологических памятников Египта.

Это был некрополь для ранней древнеегипетской королевской семьи и центр паломничества для поклонения богу Осирису.



Раскопки проводились миссией Института изучения древнего мира Нью-Йоркского университета.



Наряду с мумифицированными останками животных команда обнаружила большое дворцовое сооружение со стенами толщиной около пяти метров времен шестой династии Старого Королевства, а также несколько статуй, папирусы, останки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.