Новости » Наука и Технологии
EDF подписала соглашение о сотрудничестве с Respect Energy
19.01.2023 22:10 Юлия Фрилис

EDF подписала соглашение о сотрудничестве с Respect Energy

EDF подписала эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с польской электроэнергетической компанией Respect Energy для совместного развития проектов в области атомной энергетики в Польше

Будущие проекты будут базироваться на технологиях малого модульного реактора (ММР, англ. – SMR) EDF NUWARD.

"Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы начинаем амбициозный проект развертывания первого европейского SMR в нашей стране, который поможет нам декарбонизировать польскую экономику и расширить наш растущий портфель активов с нулевым уровнем выбросов", – подчеркнул глава Respect Energy Holding Себастьян Яблонский.

EDF заявили, что готовы предоставить комплексное европейское предложение, чтобы помочь декарбонизировать польскую экономику и улучшить энергетическую безопасность страны. Для этого компания будет использовать свой портфель реакторов EPR, который включает в себя большие и средние реакторы и дополняется технологией NUWARD.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы