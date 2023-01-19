



EDF подписала соглашение о сотрудничестве с Respect Energy

EDF подписала эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с польской электроэнергетической компанией Respect Energy для совместного развития проектов в области атомной энергетики в Польше



Будущие проекты будут базироваться на технологиях малого модульного реактора (ММР, англ. – SMR) EDF NUWARD.



"Подписывая соглашение о сотрудничестве, мы начинаем амбициозный проект развертывания первого европейского SMR в нашей стране, который поможет нам декарбонизировать польскую экономику и расширить наш растущий портфель активов с нулевым уровнем выбросов", – подчеркнул глава Respect Energy Holding Себастьян Яблонский.



EDF заявили, что готовы предоставить комплексное европейское предложение, чтобы помочь декарбонизировать польскую экономику и улучшить энергетическую безопасность страны. Для этого компания будет использовать свой портфель реакторов EPR, который включает в себя большие и средние реакторы и дополняется технологией NUWARD.