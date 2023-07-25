



Два голосовых помощника amazon поругались - видео

Блогер Джейми Гроссман поссорил двух голосовых помощников Amazon Echo. На видео показано, как невинный вопрос заставил электронные аксессуары ругаться друг на друга.



Гроссман спросил помощников, из чего сделана фольга. Первый из "умных" динамиков, разработанный для пользователей из США, ответил, что она изготовлена ​​из алюминия. Второй динамик "британской" версии поправил его, предположив, что тот имел в виду алюминий. Неуместное замечание вызвало шквал "эмоций" у первого динамика, затем они начали "кричать" и затыкать друг другу "рты". Словесный спор, конечно, не закончился кибернетической войной, но явно вплотную подошел к этому.



Amazon Echo – это "умная" колонка, управляемая голосом и откликающаяся на имя Alexa. Она способна общаться с пользователем, сообщать о погоде и составлять список задач.



