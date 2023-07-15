



Духовка по подписке: LG создает платный сервис для бытовой техники

Планы LG по росту доходов совпадают с бурно развивающейся индустрией подписных услуг, хотя некоторые регуляторы и выражают опасения по этому поводу. Об этом пишет PCmag.



Производитель электроники планирует изменить бизнес-модель, чтобы увеличить получаемый доход до 100 трлн корейских вон (около $78,9 млрд) к 2030 году.



Развитие бизнес-модели, предполагающей предоставление услуг по подписке, является частью стратегии LG по превращению в «компанию умных решений для жизни», в центре которой будет постоянное взаимодействие с клиентами. В компании рассчитывают на то, что в конечном счёте предоставляемые клиентам “услуги будут сочетаться с сотнями миллионов устройств LG”.



“LG будет внедрять инновации с помощью сервисной бизнес-модели на базе платформы, которая постоянно приносит прибыль, например, за счет контента и сервисов, подписок и иных решений, в противовес бизнесу, ориентированному на аппаратное обеспечение, который позволяет генерировать продажи и прибыль в момент покупки”, – говорится в сообщении компании.



Производитель рассматривает возможность использования бытовой техники для продвижения услуг по подписке. Цель компании заключается в дальнейшем развитии устройств линейки ThinQ UP, чтобы они могли получать новые функции посредством обновления программного обеспечения даже после покупки. Такой подход должен помочь компании в формировании платформы “Дом как услуга”, которая сочетает в себе гиперперсонализацию и подписки на услуги умного дома.



Линейка устройств ThinQ UP включает в себя умные посудомоечные машины, холодильники и духовые шкафы, управлять которыми можно со смартфона через специальное приложение. Поэтому нетрудно представить, что LG предложит клиентам дополнительные программные функции, например, возможность использования ИИ-бота за дополнительную плату.



В дополнение к этому LG планирует увеличить доход за счёт показа рекламы на LG Channels, бесплатной платформе потокового видео для телевизоров компании.



“Число пользователей LG Channels увеличилось с 20 млн в 25 странах в прошлом году до 48 млн в 29 странах в этом году”, – сказано в сообщении производителя.



