



Дубаи и Абу-Даби перенесут в виртуальную реальность

Правительство Дубая недавно сформировало Высший комитет по технологиям будущего и цифровой экономики, чтобы контролировать стремление города стать ведущим мировым центром по внедрению технологии метавселенной.



Пользователи по всему миру смогут познакомиться с достопримечательностями Дубаи и Абу-Даби вместе с реальными коммунальными службами не выходя из дома, объединив физический и цифровой мир.



После бета-версии проекта будут открыты новые ключевые локации в Эмиратах с акцентом на создание виртуальных пространств, которые визуально, топографически и геометрически масштабированы для воспроизведения наиболее реалистичных ощущений в метавселенной Дубая и Абу-Даби, с пространством для бесконечных, взаимосвязанных гарнитур виртуальной реальности (VR), очков дополненной реальности (AR), приложений для смартфонов и других устройств.



В отличие от других приложений VR, создающих небольшие по масштабу цифровые фантастические миры, новая платформа является полноценной метавселенной с полной совместимостью устройств и рассчитана на быстрое распространение.



Привен Редди, генеральный директор компании Metarverse Holdings, базирующейся в Дубае, сказал: "После тщательного изучения других ведущих регионов было принято решение о том, что Дубай и Абу-Даби станут самыми первыми симулированными городами нашей новой метавселенной".