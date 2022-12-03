



Дроны смогут летать дольше: разработана новая технология

Инженеры нашли способ продлить время работы беспилотных летательных аппаратов, используя сверхлегкие детали. Старший инженер компании Stratasys Мэтт Джонс рассказал об этом на вебинаре по аэрокосмической и оборонной промышленности, передает cайт Institution of Mechanical Engineers.



Печать деталей на 3D-принтерах, обеспечивает множество возможностей при проектировании и применении дронов. Главное улучшение касается снижения веса, например, можно создать конструкцию в виде сот, которая будет легче цельной, при этом ненамного уступая в прочности.



"Производимое устройство получается более легким, поэтому ему не нужно столько энергии для питания", – сообщил Мэтт Джон.



Компания Stratasys разработала программное обеспечение GrabCAD, которое позволяет использовать собственные системы автоматизированного проектирования вместо готовых файлов. С его помощью во время печати можно придавать объектам разные свойства, например, сделать твердый внешний корпус с разреженным внутренним участком или разную толщину стенок в определенных частях структуры.



Международная федерация авиации FAI в 2023 году проведет чемпионат мира по гонкам на дронах с призовым фондом в размере 100 тысяч долларов.