В Министерстве обороны Великобритании показали работу БПЛА Malloy, которые входят в пакет военной помощи Украине.



Отмечается, что эти дроны могут транспортировать оборудование, оружие, а также раненых украинских солдат с поля боя.



Uncrewed aerial systems like Malloy drones, operated by the @BritishArmy can move equipment, weapons, and even casualties from the front line, and are part of our ongoing aid package to Ukraine. 👉 https://t.co/4lc6PtFw81 pic.twitter.com/kmdsKcpg6Y