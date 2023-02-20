



Дроны и запчасти будут печатать на 3D-принтере прямо на поле боя

Американский производитель беспилотников, компания General Atomics, начинает сотрудничество со стартапом Divergent, известным своими разработками в области 3D-печати. Благодаря этой технологии процесс сборки корпуса беспилотника занимает всего несколько часов.



General Atomics будет использовать технологии стартапа для 3D-печати корпусов и других элементов своих беспилотников, ведь на ручную или промышленную укладку углеродного волокна уходят целые недели, тогда как 3D-печать значительно ускоряет процесс сборки корпуса, занимающего всего несколько часов.



Это еще и значительно удешевит производство дронов. Линия General Atomics включает 140 точек сборки для небольшого дрона, тогда как интегрируя в эти цепочки промышленные 3D-принтеры, можно сократить количество точек сборки до четырех. Адаптивное производство или интеграция нескольких различных технологий в производственную цепочку – дело не новое, но у Divergent есть 550 патентов в этой сфере, что привлекает сотрудничать с ними, ведь это собственные уникальные наработки компании.



Кроме того, 3D-печать может сыграть ключевую роль в момент, когда весь мир заинтересовался дронами, а их использование в любой армии мира постоянно растет. В ближайшем будущем с помощью 3D печати бойцы смогут сами печатать корпуса дронов и запчасти к ним прямо на поле боя, что значительно упростит логистику и поможет быстро пополнять потери.