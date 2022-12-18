



Дрон может спасти летучих мышей от столкновения с лопастями ветряных турбин

Ежегодно ветряные турбины по всему миру убивают миллионы летучих мышей и других летающих животных, запутавшихся в лопастях. Помимо очевидного вреда для существ, это явление также повреждает турбины и выводит их из строя. Оригинальное решение предложили ученые из Тель-Авивского и Хайфского университетов: уникальная беспилотная технология, передающая ультразвуковые сигналы и свет, которые заставляют летучих мышей лететь выше опасной зоны.



Исследование, опубликованное в журнале “Дистанционное зондирование в экологии и охране природы”, проводилось в долине Хула на севере Израиля в рамках докторской диссертации Юваля Вербера, финансируемой за счет исследовательского гранта Министерства энергетики Израиля.

“Мы управляли дроном на высоте 100 метров – средней высоте центра ветряной турбины, и в движении по пути около 100 метров туда и обратно”, – рассказал Вербер.



Исследование было первым в мире, в котором использовались радар, LiDAR и акустические записи для отслеживания летучих мышей в полете. Записи производились с помощью приемников, размещенных на дирижаблях на трех разных высотах. Полученные данные подтвердили эффективность сдерживающего метода. Когда дрон работал, активность летучих мышей под ним снижалась примерно на 40%, в то время как их активность возрастала над высотой полета дрона.



“Устройство эффективно отпугивает летучих мышей – они чувствуют визуальные и ультразвуковые сигналы, которые оно излучает, и, как мы и надеялись, пролетают над ним”, – сказал профессор Йосси Йовель, глава Тель-Авивского университета.



“Мы предполагаем, что если устройство будет активировано рядом с турбиной, это заставит летучих мышей пролететь над турбиной и избежать столеновения. Это эффективное и легко реализуемое решение по разумной цене. Мы намерены провести дополнительный эксперимент на площадке ветряной турбины, чтобы проверить эффективность устройства в этих условиях”.



Исследование проводилось в сотрудничестве с WinGo Energy и председателем Израильской ассоциации ветроэнергетики Гади Харели.