



Древний каменный памятник в Саудовской Аравии проливает свет на ритуалы

Новое открытие каменных памятников в Саудовской Аравии пролило свет на ритуальные методы, включая забой животных в период позднего неолита.

Анализ каменных памятников, известных как мустатилы, был опубликован в среду в рецензируемом журнале PLOS ONE.



Раскопки показали, что мустатилы использовались в ритуальных целях, связанных с размещением подношений животных.



Каменные объекты имеют прямоугольную форму, невысокие стены и длину от 20 до 600 метров. Исследователи впервые обнаружили их в 1970-х годах, и с тех пор было найдено более 1600 мустатилов, в основном на севере Саудовской Аравии. Первоначально они были построены около 7000 лет назад.



В новом исследовании ученые провели тщательные раскопки 140-метрового мустатила, расположенного недалеко от города Алула.



Основываясь на своих выводах, которые включали в себя идентификацию 260 фрагментов черепов и рогов животных, в основном домашнего скота, а также домашних коз и газелей, исследователи предполагают, что ритуальные верования и экономические факторы были более тесно связаны для неолитических людей в северо-западной Аравии, чем считалось ранее.



Авторы из Университета Западной Австралии в Перте говорят: “Ритуальное размещение рогов животных и элементов верхней части черепа в мустатиле предполагает глубокое пересечение верований и экономического образа жизни в позднем неолите Северной Аравии. Объединение этих двух граней предполагает глубоко укоренившуюся идеологическую путаницу, которая была разделена на огромном географическом расстоянии, что указывает на гораздо более взаимосвязанный ландшафт и культуру, чем предполагалось ранее для периода неолита на северо-западе Аравии”.



Найденные кости являются одними из самых ранних свидетельств одомашнивания крупного рогатого скота в этом районе. Команда также выразила мнение, что это место могло быть местом многочисленных паломничеств из-за обнаружения погребения взрослого мужчины и свидетельств нескольких этапов подношений на мустатиле.



