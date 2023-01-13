



Древние надписи на камне рассказывают о библейском царе Давиде

Стела Меша, также называемая Моавитским камнем, представляет собой базальтовую каменную плиту, которая на сегодняшний день дала историкам и лингвистам крупнейший источник моавитского языка. Только сейчас исследователи смогли с достаточной степенью уверенности подтвердить, что стела содержит явные ссылки на царя Давида.



Фрагменты стелы были обнаружены в 1868 году примерно в 15 милях к востоку от Мертвого моря и в настоящее время находятся в парижском Лувре.

На плите выгравировано подробное описание царя Моава Меши, отправившегося на войну с Израилем. Описанные события соответствуют, хотя и неточно, аналогичному рассказу в 4-й главе 3 Царств.



Текст содержит намеки на израильского бога, а также на "Дом Давида" и "Жертвенник Давида". Однако до сегодняшнего дня ученые не могли быть полностью уверены в правильности расшифровки этих упоминаний о царе Давиде.

