



Древнеегипетская мумия "золотого мальчика" удивила ученых

Ученых озадачило изучение 2300-летней мумии "золотого мальчика", которая была найдена в 1916 году.



Они недавно провели компьютерную томографию, в ходе которой обнаружили на мумифицированном теле 49 ритуальных амулетов. Результаты КТ были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.



Из 49 амулетов, 30 были выполнены из золота или имели золотые компоненты. Среди этих амулетов были скарабей с золотым сердцем, помещенный рядом с грудной полостью мумии, золотой язык во рту и амулет с двумя пальцами рядом с его необрезанным пенисом. Остальные 19 были сделаны из камня, обожженной глины или египетского фаянса.



На теле также были гирлянды из папоротника, которые тоже имеют ритуальное значение, а также сандалии. По мнению первого автора исследования, профессора Каирского университета Сахара Салима, обувь, вероятно, предназначались для того, чтобы мальчик мог выбраться из гроба. В Книге Мертвых было написано, что умерший должен был надеть белые сандалии, чтобы быть благочестивым и чистым.



Золотой язык, помещенный в рот, позволял ему говорить в загробной жизни. Узел Исиды, который также был найден на мумии, привлекает силу богини для защиты тела. Считается, что мальчик происходил из богатой и влиятельной семьи. На момент смерти ему было около 15 лет. Мумию положили в два гроба. На внешнем были греческие надписи, а внутренний представлял собой деревянный саркофаг.