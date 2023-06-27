



Дорожная карта продуктов Apple на 2023-2024 год

В этом году Apple планирует дебютировать с новыми продуктами. Ранее в этом месяце на WWDC компания представила гарнитуру Vision Pro, M2 Mac Pro и Mac Studio, 15-дюймовый M2 MacBook Air, а также сделала ряд других программных анонсов. Теперь Марк Гурман из Bloomberg раскрыл планы купертиновского технологического гиганта на вторую половину этого года и первую половину 2024 года.



Гурман в своем последнем информационном бюллетене "Power On" сообщает, что Apple планирует представить вторую версию своего защищенного Apple Watch Ultra, дебютировавшего в прошлом году. Он будет представлен вместе с двумя новыми моделями Apple Watch Series 9. Второе поколение Apple Watch Ultra носит кодовое название N210, тогда как модели Watch Series 9 имеют кодовые названия N207 и N208. Ожидается, что эти устройства дебютируют вместе с серией iPhone 15 в сентябре этого года.



В рассылке Gurman также упоминается, что новые модели iPad Pro с OLED-экранами под кодовыми названиями J717 и J720 могут быть представлены этой осенью на мероприятии, посвященном iPhone 15. Технологический гигант из Купертино традиционно анонсирует модели iPad Pro в сентябре. Apple также может анонсировать новые компьютеры Mac с 24-дюймовыми экранами под кодовыми названиями J433 и J434 позже в этом году. Гурман добавляет, что ему сообщили, что Apple работает над новым iMac с 30-дюймовым дисплеем.



Что касается MacBook, то на очереди 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M3 под кодовым названием J504, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M3 Pro и M3 Max под кодовым названием J514 и J516 соответственно. Также ожидается появление новых режимов MacBook Air под кодовыми названиями J613 и J615.



Apple также работает над новым iPad Air под кодовым названием J507, который может заменить текущую модель Air на базе дебютировавшей в прошлом году M1. Гурман добавляет, что в разработке есть еще несколько продуктов, включая наушники AirPods Pro третьего поколения и телевизионную приставку Apple TV. Следующее поколение появится не ранее 2025 года.