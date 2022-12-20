



Долгожданный прорыв: Google поможет расшифровывать почерк врачей

Многие врачи пишут неразборчивым почерком и пациенты могут долго ломать голову над тем, что же написано в рецепте. Google намерен решить эту проблему благодаря приложению Google Lens.



Представители Google в Индии объявили, что в Google Lens появится новая полезная функция, которая поможет распознавать и расшифровывать записи медиков, включая названия лекарств в рецептах.



Как сообщает НВ, пока неизвестно, когда обновление начнет работать.



