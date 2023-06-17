



Добыча грунтовых вод за 18 лет сместила полюс вращения Земли на 80 см

Выкачка грунтовых вод оказывает влияние на расположение полюса вращения Земли. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Геофизики на основе климатических моделей рассчитали влияние использования грунтовых вод на вращение Земли. Анализ показал, что, из-за перемещения гигатонн воды, только с 1993 по 2010 год наклон Земли изменился на 80 см.



Исследователи изучили изменение положения полюса вращения Земли – точки, вокруг которой вращается планета. Ее положение постоянно меняется в отношении земной коры. Распределение воды на планете оказывает влияние на распределение массы.



“Подобно добавлению небольшого веса к волчку, вращение Земли изменяется под действием расположенной на ней воды”, – объясняют ученые.



Исследователи смоделировали наблюдаемые изменения дрейфа полюса вращения Земли и движения воды – сначала рассматривая только ледяные щиты и ледники, а затем добавляя разные сценарии перераспределения грунтовых вод. Модель соответствовала наблюдаемому полярному дрейфу только после того, как исследователи включили перемещение 2150 Гт подземных вод. Без него модель отклонялась на 78,5 см за исследуемый период или на 4,3 см в год.

“Расположение грунтовых вод имеет значение для того, насколько они могут изменить полярный дрейф”, – добавляют ученые.



Наибольшее влияние оказывает перераспределение воды из средних широт. В течение анализируемого в исследовании периода наибольшее количество воды было перераспределено в западной части Северной Америки и северо-западной Индии, то есть в средних широтах.



Полюс вращения обычно перемещается на несколько метров в течение года, поэтому изменения, относящиеся к добыче грунтовых вод, не несут риска изменения сезонов в краткосрочном периоде. Но в масштабах геологического времени полярный дрейф может оказывать влияние на климат, считают авторы исследования.