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Илон Маск
13.07.2023 13:33 Наталья Богинская

Для понимания реальности: Маск создал компанию xAI по разработке ИИ

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске своего стартапа xAI в области искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

“Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность”, – написал Маск в Twitter.

После этого в Twitter-аккаунте проекта xAI появилось сообщение: “Какие самые фундаментальные вопросы остались без ответа?”

Как сообщает Reuters, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.

В апреле Илон Маск заявил, что собирается запустить искусственный интеллект TruthGPT, который, как ожидается, составит конкуренцию ИИ от Google и Microsoft. В марте предпринматель зарегистрировал в штате Невада компанию X.AI Corp.

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