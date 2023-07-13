



Для понимания реальности: Маск создал компанию xAI по разработке ИИ

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске своего стартапа xAI в области искусственного интеллекта, сообщает Reuters.



“Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность”, – написал Маск в Twitter.



После этого в Twitter-аккаунте проекта xAI появилось сообщение: “Какие самые фундаментальные вопросы остались без ответа?”



Как сообщает Reuters, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.



В апреле Илон Маск заявил, что собирается запустить искусственный интеллект TruthGPT, который, как ожидается, составит конкуренцию ИИ от Google и Microsoft. В марте предпринматель зарегистрировал в штате Невада компанию X.AI Corp.