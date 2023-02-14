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Для кораблей хотят разработать небольшие модульные ядерные реакторы
14.02.2023 22:34 Юлия Фрилис

Для кораблей хотят разработать небольшие модульные ядерные реакторы

Руководители судоходных линий вместе с Корейским реестром, Институтом ядерных исследований и Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергии провели встречу, чтобы обсудить, как разработать небольшие модульные ядерные реакторы для кораблей.

Так, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве для предстоящей коммерциализации путем разработки и демонстрации атомной технологии для двигателей крупных судов с акцентом на реакторах на расплавах солей (MSR).

Ведущие заводы Южной Кореи, в частности Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries, также разрабатывают собственные проекты плавучих АЭС.

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