



Для городских боев: Стаи микродронов-камикадзе Elbit

Новый беспилотник израильской компании Elbit Systems под названием Lanius сочетает в себе ряд технологий, которые ставят его в авангард прогресса военных технологий.



Elbit Systems сообщила, что Lanius является "частью роботизированного и автономного боевого решения Legion-X". Elbit является одной из трех крупнейших оборонных компаний Израиля.



На сайте компании говорится, что дрон "является высокоманевренным и универсальным беспилотным боеприпасом, предназначенным для работы на коротких дистанциях в городских условиях".Дрон может разведывать и составлять карты зданий, летая по небольшим коридорам и через дверные проемы. Это означает, что он может помочь пользователю найти "точки возможных угроз, обнаруживая, классифицируя и синхронизируясь с комплексами Legion-X компании Elbit Systems". Lanius может нести летальную или несмертельную полезную нагрузку, способную выполнять широкий спектр задач для спецподразделений, военных, правоохранительных органов".Небольшой дрон имеет интересный внешний вид, который отличает его от других типов небольших квадрокоптеров. Хотя в нем используются небольшие роторы, он также имеет большую, похожую на жука “голову”, полную оптики, которая помогает ему лучше "видеть" и выполнять миссии, связанные с картографированием в помещениях.