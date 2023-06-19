



Для чего используются водяные бомбы ЦАХАЛа?

Сайт ЦАХАЛа дал представление об одном из средств, используемых израильскими ВВС, – водяных бомбах, представляющих собой “устройства, которые несут воду вместо взрывчатых веществ” и используются в обучении ВВС, чтобы помочь улучшить навигационные способности и методы солдат.



Снаряд выглядит как настоящая бомба, но внутри нет взрывчатого вещества. Он легче и оставляет водяное пятно. В момент пуска водяная бомба не имеет навигационных возможностей”, – объяснил лейтенант 201-я эскадрильи, которая эксплуатирует истребители F-16I.



По данным ЦАХАЛа, процесс запуска водяной бомбы достаточно сложен. Когда самолет достигает достаточно большой высоты, он переворачивается на спину, ориентируясь носом на цель, пикирует вниз и только после этого запускает водяную бомбу.



После того как водяная бомба сброшена, вода оставляет след на земле, который помогает найти и определить целевую область за считанные секунды.

Весь процесс сопровождается Управлением природы и парков Израиля, Управлением древностей Израиля и Зеленым патрулем. ЦАХАЛ заявляет, что это помогает свести к минимуму возможные риски для окружающей среды и обеспечить общественную безопасность во время обучения.



“Мы не хотим причинять вред животным, растениям или ценным территориям. Поэтому мы согласовываем каждую мишень со всеми соответствующими органами”, – говорит офицер стрельбища.