



Discord добавила возможности ИИ от OpenAI к своим функциям

Компания Discord объявила о множестве планов по расширению возможностей искусственного интеллекта на популярной чат-платформе, включая внедрение технологии OpenAI в такие функции, как чат-бот и система модерации, пишет Bloomberg.



Когда-то Discord считался нишевым приложением для игрового голосового чата, но теперь он превратился в центр для всех видов общения через текст, аудио и видео и насчитывает более 150 млн пользователей на 19 млн серверов, или групп, организованных по интересам. По данным компании, миллионы людей уже используют ИИ-приложения в Discord каждый месяц, создавая контент от игровых ресурсов до коллективного написания романа, и около 10% новых пользователей присоединяются к платформе для участия в различных сообществах ИИ. Сервер Discord для генерации текста в изображение с помощью ИИ, Midjourney, является крупнейшим сообществом платформы с более чем 13 млн участников.



Discord обновляет свой чат-бот Clyde, чтобы отвечать на вопросы пользователей в режиме реального времени и вести продолжительные беседы с помощью технологии OpenAI. Пользователи могут отмечать Clyde в сообщениях, и он будет отвечать, например, сообщать погоду или время в другой стране.



Также обновляется функция AutoMod, которая будет использовать OpenAI для анализа текста и предупреждения модераторов о возможном нарушении правил сервера.



В прошлом году Discord создал фонд в размере $5 млн для разработчиков и стартапов на ранней стадии. И компания объявила, что часть этого фонда будет использована для помощи в разработке ИИ-инструментов.