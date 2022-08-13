



Деятельность человека повлияла на птиц во время пандемии

Поведение птиц изменилось из-за деятельности человека во время карантина, выеденного из-за пандемии коронавируса.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета, опубликовавшие результаты исследования в журнале Scientific Reports.

По словам экспертов, уменьшение шума от людей во время карантина могло дать пернатым возможность использовать более широкий спектр мест обитания в крупных городах.

"Наши результаты показывают, что некоторые птицы могли использовать больше пространства в городах, потому что наш человеческий след был немного меньше", — отметила Оливия Сандерфут, докторант из Школы экологических и лесных наук Вашингтонского университета.

Ученые утверждают, что на северо-западе Тихого океана черношапочные синицы, большие голубые цапли и пушистые дятлы были среди видов птиц с самыми сильными изменениями в поведении.