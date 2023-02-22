



Дети, которые регулярно едят яйца, растут боллее высокими – исследование

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели эксперимент с младенцами в возрасте от шести до девяти месяцев. Случайно выбранным участникам было поручено добавлять в свой рацион одно яйцо каждый день в течение шести месяцев, в то время как другие были частью кона яиц.



Выяснилось, что малыши, которые ежедневно потребляли яйца, на 47% реже страдали отставанием в росте. Более того, у 74% из них не был замечен недостаточный вес.



“Мы были удивлены тем, насколько эффективным оказались яйца”, – комментирует исследованние его автор Лора Яннотти. Это исследование предлагает решение проблемы недоедания в регионах, где нет доступа к правильному питанию, поскольку яйца не только предлагают сбалансированную еду \, которую легко найти, но и часто поставляются в безопасной упаковке.



“В нашем исследовании тщательно отслеживались аллергические реакции на яйца”, – добавляет Яннотти. “Яйца являются рекомендуемым источником питания для детей в развивающихся странах”.