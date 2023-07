Дельфины, как и люди, меняют интонацию, когда общаются с детьми

Согласно результатам исследования, проведенного международной группой ученых, дельфины, подобно людям, повышают звуки на октаву при общении со своими детьми.



Дельфины-мамы, обращаясь к своему потомству, свистят в более высокой тональности и с большим разнообразием.



Морские биологи изучали группу из 19-ти самок дельфинов из Флориды на протяжении более тридцати лет.



Ученые точно не знают, чем объясняется такое явление, но, возможно, это происходит по тем же причинам, по которым другие виды используют "детский лепет": чтобы привлечь внимание ребенка и научить его произносить новые звуки.



Исследование посвящено исключительно общению дельфинов со своим молодым потомством, и не пыталось выяснить, используют ли дельфины подобную "речь" при общении со взрослыми дельфинами, людьми или иных других случаях, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.