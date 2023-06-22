



Даркнет: Аккаунты 100 000 пользователей ChatGPT продают вместе с их диалогами

За последний год 101 134 аккаунта пользователей ChatGPT были украдены программами-инфостиллерами. В одном только мае 2023 г. злоумышленники опубликовали в даркнете около 26 800 учетных данных. Об этом сообщает Group-IB.



Эти данные обнаружены в журналах вредоносных программ для кражи информации, продававшихся на нелегальном рынке в даркнете в течение последнего года. Всего за период с июня 2022 по май 2023 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе было скомпрометировано почти 41 000 учетных записей. В Европе – почти 17 000. Северная Америка заняла пятое место с 4700 взломанными аккаунтами. Среди других стран, где было скомпрометировано множество аккаунтов ChatGPT– Пакистан, Бразилия, Вьетнам, Египет, США, Франция, Марокко, Индонезия и Бангладеш.



“Многие компании интегрируют ChatGPT в свою операционную деятельность. Сотрудники ведут конфиденциальную переписку или используют бота для оптимизации проприетарного кода. Учитывая, что в стандартной конфигурации ChatGPT сохраняет все прошлые беседы, это может ненамеренно предоставить злоумышленникам доступ к ценной информации, если они завладеют учетными данными”, – говорят специалисты.



Эти данные могут использоваться для целенаправленных атак на компании и их сотрудников, которые все чаще используют чат-боты.



По информации Group-IB, количество логов, содержащих учетные данные от ChatGPT, неуклонно растет. При этом почти 80% всех логов поступает от стиллера Raccoon, за которым следует Vidar (13%) и Redline (7%).