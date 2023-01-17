



COVID при беременности увеличивает риск смертности – исследование

Исследование, опубликованное во вторник, 17 января, в журнале BMJ Global Health, показало, что заражение COVID на любом этапе беременности увеличивает риск материнской смертности, тяжелых осложнений и неонатальной заболеваемости.



“Это исследование предоставляет наиболее полные доказательства того, что COVID-19 представляет угрозу во время беременности”, – сказала Эмили Р. Смит, доцент кафедры глобального здравоохранения Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона. “Наши результаты подчеркивают важность вакцинации против COVID-19 для всех женщин детородного возраста”.



Согласно исследованию, беременные женщины, которые заражаются COVID на любой стадии, не только подвергаются большему риску материнской смерти, но и с большей вероятностью нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии. Дети матерей, зараженных COVID-19 во время беременности, чаще рождаются преждевременно и имеют повышенный риск оказаться в отделении интенсивной терапии.



Доктор Смит подчеркнула важность вакцинации против COVID-19 до или даже во время беременности, чтобы снизить общий риск как для родителей, так и для ребенка.



“Это исследование показывает риск заражения COVID-19 как для матери, так и для ребенка”, – объяснила автор исследования. “Все страны должны сделать доступ к вакцинам против COVID неотложным приоритетом, чтобы спасти жизни и предотвратить проблемы со здоровьем”.



Согласно исследованию, опубликованному Исследовательским институтом CHEO и Медицинским факультетом университета Оттавы в середине августа, вакцинация против COVID-19 во время беременности не связана с повышенным риском преждевременных родов или мертворождения.



“Наше исследование не обнаружило доказательств повышенного риска преждевременных родов, рождения с малым весом для гестационного возраста или мертворождения после вакцинации против COVID-19 во время беременности”, – сказал ведущий автор доктор Дешайн Фелл, доцент медицинского факультета Университета Оттавы. “Результаты этого исследования предоставляют дополнительные доказательства безопасности вакцинации против COVID-19 во время беременности”.