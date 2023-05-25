



Численность почти половины видов животных стремительно сокращается – исследовани

Биологи из Королевского университета Белфаста установили, что 48% видов животных на Земле сейчас демонстрируют сокращение популяции. В то же время численность 3% видов животных в мире растет. Такие тенденции серьезно угрожают биоразнообразию нашей планеты, пишет BBC.



Исследователи изучили плотность популяции более 70 тысяч животных. Ученые объясняют, что эволюция и даже исчезновение видов само по себе нормально – 98% всех живших на Земле видов со временем вымерли. Но сейчас этот процесс происходит в 100–1000 раз быстрее, чем раньше.



Ученые предупреждают, что они могут быть причиной “шестого массового вымирания” Земли. Кризис биоразнообразия угрожает экосистемам, от которых зависит жизнь на планете и распространение болезней.