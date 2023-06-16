Новости » Наука и Технологии
илон маск
16.06.2023 21:53 Алина Груднева

Чип в мозг: Маск анонсировал старт испытаний Neuralink

Миллиардер Илон Маск анонсировал старт испытаний мозговых чипов Neuralink на людях.

Об этом он объявил, выступая на мероприятии VivaTech в Париже.

По словам Маска, он ожидает, что испытания на людях стартуют в конце 2023 года.

Что примечательно, разработка была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Маск утверждает, что его компания планирует имплантировать первый чип пациенту с параличом.

Стартап Neuralink создан в июле 2016 в рамках усилий специалистов в сфере разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать электроды в мозг в полностью автоматическом режиме.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы