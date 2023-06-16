Чип в мозг: Маск анонсировал старт испытаний Neuralink
Миллиардер Илон Маск анонсировал старт испытаний мозговых чипов Neuralink на людях.
Об этом он объявил, выступая на мероприятии VivaTech в Париже.
По словам Маска, он ожидает, что испытания на людях стартуют в конце 2023 года.
Что примечательно, разработка была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Маск утверждает, что его компания планирует имплантировать первый чип пациенту с параличом.
Стартап Neuralink создан в июле 2016 в рамках усилий специалистов в сфере разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать электроды в мозг в полностью автоматическом режиме.