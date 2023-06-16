



Чип в мозг: Маск анонсировал старт испытаний Neuralink

Миллиардер Илон Маск анонсировал старт испытаний мозговых чипов Neuralink на людях.



Об этом он объявил, выступая на мероприятии VivaTech в Париже.



По словам Маска, он ожидает, что испытания на людях стартуют в конце 2023 года.



Что примечательно, разработка была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).



Маск утверждает, что его компания планирует имплантировать первый чип пациенту с параличом.



Стартап Neuralink создан в июле 2016 в рамках усилий специалистов в сфере разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать электроды в мозг в полностью автоматическом режиме.