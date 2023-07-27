



Четыре технологические тенденции, которые произведут революцию в туризме

В современном мире технологии развиваются быстрыми темпами, трансформируя каждую отрасль. Индустрия туризма не является исключением, поскольку технологии внедряются во все аспекты путешествий, от бронирования и планирования до реального опыта. Вот четыре основные тенденции в области технологий для путешествий, которые произведут революцию в отрасли.



Умные отели и номера

В умных отелях и номерах есть голосовые помощники, умные зеркала, автоматизированное освещение, контроль температуры и активация развлечений с мобильных устройств гостей. Во многих отелях гости могут контролировать свое пребывание в номере с помощью смартфонов и смарт-часов, даже не взаимодействуя с персоналом отеля. Кроме того, некоторые отели теперь предлагают “регистрацию без ключа”. Гости просто используют свои смартфоны для доступа к своим номерам, что повышает безопасность и упрощает регистрацию заезда.



Дополненная и виртуальная реальность

Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) меняют опыт путешествий, позволяя путешественникам познакомиться с пунктом назначения еще до прибытия. AR и VR могут предоставлять виртуальные туры и захватывающие впечатления, позволяя путешественникам исследовать достопримечательности и взаимодействовать с ними.



AR и VR могут помочь в надежной навигации в реальном времени, бронировании номеров и виртуальных посещениях отелей, ресторанов, спа-центров и фитнес-центров. С помощью этой технологии туристы могут наслаждаться богатыми ресторанами для гурманов, определять местонахождение известных исторических событий и культурных событий. Виртуальные путеводители могут помочь туристам ориентироваться в зарубежных городах, предлагая направления и предложения мест для посещения.



Бесконтактная технология

Бесконтактные технологии становятся все более популярными в индустрии туризма в результате пандемии COVID-19. Помимо обеспечения безопасности, они также улучшают впечатления от путешествий, устраняя необходимость стоять в длинных очередях или обращаться с физическими ключами.



Например, базирующаяся в США авиакомпания JetBlue Airways запустила пилотную программу в международном аэропорту Бостона Логан, которая позволяла путешественникам садиться на рейс, сканируя их лица вместо использования физического посадочного талона. Технология использует биометрическое сопоставление, чтобы убедиться, что лицо путешественника совпадает с фотографией в его паспорте, и устраняет необходимость для путешественников физически прикасаться к любому посадочному талону или киоску.



Искусственный интеллект

Интеграция ИИ в индустрию гостеприимства и туризма может произвести революцию в этом секторе. Исследование, проведенное Всемирным советом по путешествиям и туризму, предполагает, что к 2025 году искусственный интеллект и машинное обучение могут привести к росту мировой экономической активности в секторе путешествий и туризма на 1 триллион долларов.



Инструменты искусственного интеллекта, в том числе чат-боты, такие как ChatGPT и виртуальные помощники, могут использоваться для обеспечения круглосуточного обслуживания клиентов, что помогает предприятиям круглосуточно удовлетворять потребности своих клиентов. ИИ также позволяет проводить гиперперсонализированные маркетинговые кампании и рекомендации, в которых используется аналитика данных, чтобы предложить индивидуальный подход и повысить удовлетворенность клиентов.





Интеграция технологий в индустрию туризма меняет то, как люди путешествуют и знакомятся с местами назначения. От персонализации на основе искусственного интеллекта до виртуальных умных отелей, дополненной и виртуальной реальности – отрасль переживает значительные преобразования. Поскольку путешественники все больше полагаются на инновационные технологии, туристические компании должны инвестировать в них, чтобы удовлетворить потребности будущих поколений путешественников.