



Четвертый энергоблок канадской АЭС Брюс вернулся к работе

Четвертый энергоблок канадской АЭС Брюс вернулся к работе после успешного 98-дневного планового ремонта



Оператор станции Ontario Power Generation (OPG) потратил 130 млн долларов США на ремонтные работы, которые являлись одним из условий продолжения работы блока.



Программа продления срока эксплуатации, включающая управление активами и замену основных компонентов (MCR), началась в 2016 году с блока №6 и предусматривает проведение работ на всех восьми реакторах АЭС Брюс. Совокупная мощность блоков составляет 6550 МВт, а в 2030-х годах она должна составить 7000 МВт.



Атомная электростанция ЕС Брюс была возведена в течение 1971-1979 годов. Удлинение срока эксплуатации придаст каждому из ее блоков около 30–35 лет работы. Планируется, что после завершения ремонтных работ блоки 1 и 2 будут работать до 2042-2043, а 3-8 продолжат коммерческую эксплуатацию до 2064 года.