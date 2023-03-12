



Через десять лет мужчины смогут рожать

Ученые из Японии говорят, что им удалось вывести мышей с двумя отцами, используя яйца, происходящие из мужских клеток. Хотя научный прорыв может проложить путь к новым методам лечения бесплодия, эксперты говорят, что до их применения на людях еще далеко, пишет France24.



Кацухико Хаяши, известный биолог из университета Осаки, сказал, что его команда использовала хромосомную инженерию для выведения семи “здоровых” детенышей мышей, приветствуя ”первый случай получения здоровых яйцеклеток млекопитающих из мужских клеток”.



Хаяши сделал это заявление на Третьем международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне 8 марта, что вызвало шквал волнений и предположений о последствиях открытия для будущего репродукции человека.



Результаты исследования представлены для публикации в научном журнале Nature. ”Если они подтвердятся, это станет ”маленькой революцией”, — сказал доктор Ницан Гонен, глава лаборатории определения пола в израильском университете Бар-Илан в Тель-Авиве.



Биологи и генетики работали над достижением этой цели более десяти лет, надеясь разработать новые методы лечения тяжелых форм бесплодия или даже разрешить эмбрионы от одного родителя.



Открытие в Японии также повышает вероятность того, что однополые пары смогут иметь общего биологического ребенка в будущем, хотя эксперты предупреждают, что перед переходом из лаборатории в клинику остается ряд препятствий.



По собственному признанию Хаяши, его метод имеет низкий уровень успеха: только семь мышей родились из 630 эмбрионов, имплантированных в самку мыши, хотя все семь мышат-детенышей превратились в здоровое и плодовитое потомство.



“Производство гамет (мужских или женских половых клеток) — очень долгий и сложный процесс. Мы не знаем, как точно воспроизвести его в пробирке”, — сказал Гонен.



Эта техника еще далека от использования людьми, сославшись на ряд препятствий.



Ученые считают, что пройдет “еще одно или два десятилетия”, прежде чем новая техника будет применена к людям. Даже в этом случае его, скорее всего, будут использовать в случаях, которые считаются менее чувствительными, например, при лечении бесплодия.

