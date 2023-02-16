



Чем важно сочетание ядерной и возобновляемой энергии

Сочетание ядерной и возобновляемой энергии является привлекательной концепцией достижения оптимального баланса устойчивости энергосистемы, энергетической безопасности и экологической эффективности.



Это удачный вариант для стран, которые думают, как добиться такого баланса. Ведь малые модульные реакторы (ММР, англ. – SMR) будут дополнять возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые могут быть «прерывистыми».



Старший вице-президент по международным проектам Holtec International доктор Рик Спрингман замечает, что использовать больше возобновляемой энергии – ветра и солнца – нужно. В то же время, отмечает он, следует признать, что каждый дополнительный возобновляемый источник энергии имеет более высокую добавленную стоимость. И именно атомная энергетика, в частности ММР, сможет дать то, что не дадут ВИЭ.